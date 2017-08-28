Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Houston kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul-Houston seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Houston kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul-Houston seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.



THY'nin Houston seferinin iptal edildiğini resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yolcularına yaptığı duyuruda şöyle denildi:



ABD'nin Houston şehrinde yaşanan sel felaketi nedeniyle havalimanıyla şehir arasındaki ulaşım durduruldu ve havalimanı uçuşa kapatıldı. 28 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz TK-33 numaralı İstanbul-Houston seferimiz ve TK- 34 numaralı Houston-İstanbul dönüş seferimiz iptal edildi.