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THY'nin Houston seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Houston kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul-Houston seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu

THY'nin Houston seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Houston kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul-Houston seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin Houston seferinin iptal edildiğini resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yolcularına yaptığı duyuruda şöyle denildi: 

ABD'nin Houston şehrinde yaşanan sel felaketi nedeniyle havalimanıyla şehir arasındaki ulaşım durduruldu ve havalimanı uçuşa kapatıldı. 28 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz TK-33 numaralı İstanbul-Houston seferimiz ve   TK- 34 numaralı Houston-İstanbul dönüş seferimiz iptal edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #THY #houston
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