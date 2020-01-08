THY ve Pegasus'tan Irak-İran kararı

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları (THY), İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren 9 Ocak Perşembegünü saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

Pegasus uçakları İran ve Irak hava sahasını kullanmayacak

Pegasus Havayolları da İran ile Irak'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.

Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle Irak'ta başkent Bağdat ve Erbil ile İran'ın başkenti Tahran'a yapılması planlanan tarifeli seferleri durdurma kararı aldı.

Pegasus uçaklarının tedbiren İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı öğrenildi.