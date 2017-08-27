THY’de ‘Heroes’ yasağı
THY’de ‘Heroes’ yasağı
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THY’de ‘Heroes’ yasağı

TÜRK Hava Yolları (THY), Nisan 2014’te, İngilizce ‘kahramanlar’ anlamına gelen ‘Heroes’ adlı kurum içi bir marka geliştirdi. Bu kapsamda ‘Heroes’ adlı bir çocuk dergisi ile denizaşırı uçuşlarda dağıtılmak üzere çocuk kitleri hazırlandı. Piyasada satılan aynı isimli çocuk maması da ürünler arasına alındı.

THY’de ‘Heroes’ yasağı

Geçen ay Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında sanık astsubay Gökhan Güçlü’nün ‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelmesinin yarattığı tepki üzerine THY bu uygulamayı rafa kaldırdı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; FETÖ sanığının giydiği ‘Hero’ tişörtüne yönelik yurt çapında gözaltı işlemleri yapılırken, THY de isim benzerliği yaşanan uygulamasından vazgeçti.



Şirket, ‘Heroes’ adlı çocuk dergisinin dağıtımını durdurdu. İçerisinde terlik, walkman kulaklığı ve çorap bulunan çocuk kitinin ‘Heroes’ yazılı poşeti değiştirildi. Piyasadan satın alınan ‘Hero’ marka mamanın yerine yeni bir marka kondu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, markanın Nisan 2014’te kurum tarafından geliştirildiğini ancak altı ay önce değiştirilmesine karar verildiğini ifade etti. Üstün, “Altı aydır marka ile ilgili çalışma yapıyorduk. Değişim bugünlere denk geldi. ‘Hero’ meselesi çıkınca iş hızlandırıldı” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #gazetehaberleri #fetö #heros #THY #türk hava yolları
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