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TİM Başkanvekili Süleyman Kocasert serbest bırakıldı

Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanı Kocasert ile 5 iş adamı gözaltına alınmıştı. Kocasert ve 5 kişi serbest bırakıldı.

TİM Başkanvekili Süleyman Kocasert serbest bırakıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert ile 5 iş adamı Denizli'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasert'in Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesindeki evinde arama yaptı.

Aramaya eşlik eden Kocasert, daha sonra emniyete götürüldü. 

Kocasert ile 5 iş adamının daha gözaltına alındığı öğrenilmişti. 

Polisteki ifadesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kocasert ve diğer 5 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tim #Süleyman Kocasert
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