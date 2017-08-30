“Türk Milletini emperyalizme teslim etmeye çalışan terör örgütlerine karşı mücadelemiz 95 yıl önce olduğu gibi bugünde devam etmektedir. Genciyle yaşlısıyla büyük bir kararlılıkla yürüyen bu mücadele bizlere her geçen gün umut ve güç vermektedir.” İfadelerinin yer aldığı 30 Ağustos mesajı:
"30 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız zaferin 95. Yılındayız.
Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle bugün yeni mücadelelere ve zaferlere emin adımlarla yürüyoruz.
Türk Milletini emperyalizme teslim etmeye çalışan terör örgütlerine karşı mücadelemiz 95 yıl önce olduğu gibi bugünde devam etmektedir. Genciyle yaşlısıyla büyük bir kararlılıkla yürüyen bu mücadele bizlere her geçen gün umut ve güç vermektedir.
FETÖ ve PKK’ya karşı yürüyen mücadele, çağdaşlaşmanın ve aydınlanmanın önünü açmaktadır.
Türk Gençliği olarak milletimizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı 30 Ağustos ruhuyla cevap veriyoruz. O ruhun içinde mücadele, bağımsızlık ve vatan sevgisi var. Atalarımızdan aldığımız bayrağı yere düşürmeden taşımakta ve bağımsızlık mücadelesine kaldığımız yerden devam etmekteyiz.
Yeni zaferlerin ışığında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."
ulusal.com.tr
Türkiye Liseliler Birliği (TLB)Genel Başkanı Yıldırım Gençer, 30 Ağustos Zafer Bayramımız nedeniyle bir mesaj yayınladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.