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TMO'ya sınırsız ithal yetkisi geliyor

Toprak Mahsülleri Ofisi'ne verilmek istenen sınırsız ithalat yetkisi tepki topladı. Uzmanlar, böyle bir yetkinin Türk çiftçisine darbe vuracağı görüşünde. Tarımın üretim üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar çiftçiye destek verilmesi gerektiğini belirtti.

GÜNDEM 05.11.2019, 21:06
TMO'ya sınırsız ithal yetkisi geliyor

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin yurt dışından tarım ürünlerini ithal etmesi için yetkileri sınırsız kılınmak istendi. Duruma ise tepkiler gecikmedi.

Konut alımından konaklamaya kadar birçok alanda vergilendirme getirilen yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif içinde Toprak Mahsülleri Ofisi'ne her türlü tarımsal ürünü Kamu İhale Kanunu'na bağlı kalmadan ithal etme yetkisi de yer aldı.

İthalata dayalı politika birçok sorunu beraberinde getiriyor. Çiftçinin ekimden vazgeçmesi ve ekim alanlarının daralması gibi krizler sorunların başında yer alıyor.

Hükümet, TMO'ya verilmesi hedeflenen yetkiyle fiyat istikrarını korunacağını savundu. Ancak uzmanlar çarenin Türk çiftçisinin desteklenmesinden geçtiğini vurguladı.

ulusal.com.tr

#Toprak Mahsulleri Ofisi
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