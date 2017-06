Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Barış TV, Can Erzincan TV ve Ört TV'ye ait yayın lisans ve hakları ile makine, teçhizatlar ve demirbaşlarını, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Özgür Radyo ve Taraf Gazetesi'ne ait makine ve teçhizatları satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Barış TV, Can Erzincan TV ve Ört TV'ye ait yayın lisans ve hakları ile makine, teçhizatlar ve demirbaşlarını, Nazar Gazetesi, Yerel Bakış Gazetesi, Turgutlu Havadis Gazetesi, Özgür Radyo ve Taraf Gazetesi'ne ait makine ve teçhizatları satışa çıkardı.



TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu medya kuruluşlarının makine, teçhizat ve demirbaşları ile yayın lisans ve hakları satışa çıkarıldı.



Varlıkların tamamı satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 28 Temmuz mesai saati bitimine kadar (bu tarih dahil) haftalık periyotlarla en geç her hafta cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek ya da cuma günü mesai saati bitimine kadar posta ile gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.



Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacak.



TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanı şöyle:



1. İş bu ilana ekli listedeki varlıkların tamamı satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren 28.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar ( Bu tarih dahil) haftalık periyotlarla en geç her hafta Cuma günü mesai saati bitimine kadar elden teslim edecek ya da Cuma günü mesai saati bitimine kadar yukarıdaki adreste bulunacak şekilde posta ile gönderilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacaktır. Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek, birden fazla teklif verilirse isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte aralarında açık artırma yapılacaktır.



2. İstekliler; satışa konu varlıkların herbiri için muhammen bedelin %5’i kadar hesaplayacakları teminat tutarını T.C.Ziraat Bankası Levent Şubesi nezdindeki TR76 0001 0007 5306 2864 3878 38 İBAN No.lu TL hesabına nakden yatıracak ya da aynı tutarda teminat mektubunu FON’a teslim edecektir. Teminat ifadesi, teklif verirken veya birden fazla teklif verilmesi halinde teminat yükseltilirken getirilen teminat mektubu veya yukarıdaki banka hesabına yatan nakit parayı da kapsar. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.



3. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi FON’un internet adresinden ve aşağıdaki başvuru adresinden temin edilebilecektir.



4. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve FON’un ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.



5. Varlıklar ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Varlıkları yerinde görmek isteyen istekliler aşağıdaki telefonlardan randevu alarak sadece Can Erzincan ve Barış Tv’ye ait varlıkları bulundukları mahalde iş günlerinde mesai saatleri içerisinde görebileceklerdir. Diğer varlıklar için yer gösterme hizmeti verilmeyecektir. Listelerde ilan edilen varlıkların alıcıya teslimi sırasında liste ile fiili mevcut arasında farklılık olduğu takdirde mahsuplaşma TMSF’de mevcut bilgi, belge ve kayıtlar üzerinden yapılacaktır.



6. Varlıkların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.



7. FON Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İhale sonucunun yasal mevzuat gereği ilgili resmi kurumların onayına sunulması gerektiği takdirde bu kurumların onayından sonra ihale kesinleşecektir.



8. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde FON tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.



9. Teklifi kabul edilen isteklinin FON tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde FON ikinci en yüksek teklifi veren istekliden varlığı satın almasını isteyebilir.



10. Masaüstü PC ve Laptop’lar hard diskleri çıkartılarak teslim edilecektir. Disk ortamında bulunan her türlü data ve program içerikleri satış dışında olup alıcıya teslim edilmeyecektir.



ulusal.com.tr