Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yaşam Televizyon Hizmetleri AŞ (Kanaltürk TV), Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon AŞ (Bugün TV), Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret AŞ'den (Bugün Gazetesi-Millet Gazetesi) satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşları satışa çıkardı.
TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen varlıklar ihale yoluyla satışa konuldu.
9 milyon 212 bin 695 lira muhammen bedelli aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar, 18 Ağustos mesai bitimine kadar teklif alma yöntemiyle yapılacak ihalede, alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucu satılacak.
Kanaltürk TV, Bugün TV, Bugün ve Millet gazetelerinden Fon'a devredilen aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar 9 milyon 122 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yaşam Televizyon Hizmetleri AŞ (Kanaltürk TV), Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon AŞ (Bugün TV), Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret AŞ'den (Bugün Gazetesi-Millet Gazetesi) satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşları satışa çıkardı.
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