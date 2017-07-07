Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararda, boş bulunan TMSF Kurulu üyeliğine atanan Gülal'ın başkan olarak görevlendirildiği belirtildi.



Söz konusu atama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

