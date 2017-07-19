Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli 14 ilde aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı ile yapılan açıklamada, ''Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturma kapsamında Tokat, Ankara, İzmir, Bitlis, Konya, Tekirdağ, Diyarbakır, Kırıkkale, Bursa, Van, Şırnak, Batman, Elazığ, Isparta, Muş illerinde 3 teğmen, 19 astsubay olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli 15 ilde 3'ü teğmen, 19'u astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli 14 ilde aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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