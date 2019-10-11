Tokat'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı dağıtıldı

Belediye başkanı ev ev gezip Türk bayrağı dağıttı.

Barış Pınarı Harekatı'na Tokat Turhal'dan Türk bayrağı desteği geldi.

Belediye Başkanı İlker Bekler, ev ve iş yerlerini gezdi, operasyonla ilgili vatandaşlarla sohbet etti.

Bekler, vatandaşlardan evlerine ve iş yerlerine Türk bayrağı asmasını istedi.

ulusal.com.tr

