Tokat'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı dağıtıldı
15'liler diyarı Tokat'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı dağıtıldı. Tokatlılar dağıtılan bayrakları hem evlerine hem de iş yerlerine astı.
GÜNDEM 11.10.2019, 18:26
Belediye başkanı ev ev gezip Türk bayrağı dağıttı.
Barış Pınarı Harekatı'na Tokat Turhal'dan Türk bayrağı desteği geldi.
Belediye Başkanı İlker Bekler, ev ve iş yerlerini gezdi, operasyonla ilgili vatandaşlarla sohbet etti.
Bekler, vatandaşlardan evlerine ve iş yerlerine Türk bayrağı asmasını istedi.
ulusal.com.tr
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