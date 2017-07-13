TOKİ Başkanı Turan, TOKİ'nin Kayabaşı'ndaki 77 iş yerine vatandaşların yoğun ilgisinin ülkenin ekonomik göstergeleri adına olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Kayabaşı'ndaki TOKİ dükkanlarının tamamının satılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun ilgisinin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.



Açık arttırmaya sundukları iş yerlerinin büyüklüklerinin yaklaşık 25 ila 126 metrekare arasında değiştiğini aktaran Turan, "Kayabaşında mahalle konsepti ile ürettiğimiz 77 iş yerini açık arttırma yöntemi ile satış sunduk. Yaptığımız oturumda yaklaşık 21 milyon 508 bin 220 muhammen bedelle satışa çıkardığımız 77 adet dükkana 43 milyon 160 bin lira teklif geldi. Yani metrekare başına 4 bin 45 lira olan muhammen bedel metrekare başına 8 bin 658 liradan alıcı buldu. Vatandaşlarımız satın aldıkları iş yerleri için yüzde 25 peşin ödeyecek. Kalan ödeme ise 120 ay vade ile tahsil edilecek. İş yerleri 30 ay içinde teslim edilecek. Vatandaşlarımızın bu yoğun ilgisi ülkemizin ekonomik göstergeleri adına da olumlu bir gelişmedir. Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir." yorumunu yaptı.



Üretim disiplinlerini yenileyerek mahalle konseptinde projeler geliştirdiklerini kaydeden Turan, ''2014'ün ilk yarısında yeni üretim disiplinleriyle, yeni üretim modellerini hayata geçirmeye başladık. Toplumsal beklenti ve duyarlılıklara saygılı şehirler inşa etme kararlılığımızı vurguladık. Bu doğrultuda yatay mimari, yöresel mimari, semt kültürünü barındıran mahalle konsepti ve kalite unsurlarını temel hareket noktalarımız olarak belirledik. Tüm yeni projelerimizi bu temel bakış doğrultusunda şekillendirdik.'' bilgisini verdi.



Kalitede yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:



''Bugün Türkiye'nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize 'örnek' nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Üretim segmentinde önceliğimiz, dar ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza dönük, kalitesi ve nitelikleri artırılmış konut üretimidir. Zira kalite unsurunu, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak görüyoruz. Artık üreticilerimiz de TOKİ’nin kalitede yeni bir safhada olduğunu çok iyi biliyor, bu temel parametre ışığında bizimle iş birliğine girebiliyor. Bunun sonucu olarak, ileri teknolojinin kullanıldığı, güvenli, estetik arayışına yanıt veren yapılarımızı, TOKİ tecrübesiyle inşa ediyoruz. Eş zamanlı olarak, dünden bugüne gelen mimari geleneğimizin unsurlarını da sosyal konut üretimlerimize taşıyoruz. Son yıllarda ürettiğimiz konutların ise yaklaşık yüzde 95’i de sosyal konuttur."

