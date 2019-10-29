Tolga Çevik'ten Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı mesajı: Üzüntüm büyük
Ünlü komedyen Tolga Çevik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya'nın arkadaşı olduğunu belirterek "Üzüntüm büyük" dedi
GÜNDEM 29.10.2019, 17:43
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim uçağı düştü, iki kişi hayatını kaybetti.
Ünlü komedyen Tolga Çevik, hayatını kaybedenlerden birisinin arkadaşı olduğunu belirtti.
Üzüntüsü büyük olduğunu ifade eden Çevik, şunları yazdı:
"Kıymetli arkadaşım, Gyrocopterin üstadı, mütevazı eczacı Hakan Çetinkaya’nın eğitim uçuşu sırasında Serkan Özcezarlı’yla hayatını kaybettiğini öğrendim.
Üzüntüm büyük.
Ailelerine başsağlığı diliyorum."
ulusal.com.tr
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