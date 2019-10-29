Tolga Çevik'ten Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı mesajı: Üzüntüm büyük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim uçağı düştü, iki kişi hayatını kaybetti.

Ünlü komedyen Tolga Çevik, hayatını kaybedenlerden birisinin arkadaşı olduğunu belirtti.

Üzüntüsü büyük olduğunu ifade eden Çevik, şunları yazdı:

"Kıymetli arkadaşım, Gyrocopterin üstadı, mütevazı eczacı Hakan Çetinkaya’nın eğitim uçuşu sırasında Serkan Özcezarlı’yla hayatını kaybettiğini öğrendim.

Üzüntüm büyük.

Ailelerine başsağlığı diliyorum."

ulusal.com.tr