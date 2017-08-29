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Topbaş'tan, kazı alanında inceleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beşiktaş metrosunun kazı alanında bulunan tarihi kalıntılarla ilgili konuştu. Alanda inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Topbaş, çalışmaların uzun sürmesi halinde metro çalışmalarının gecikebileceğini söyledi.

Topbaş'tan, kazı alanında inceleme
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beşiktaş istasyonundaki arkeolojik kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Topbaş, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan'dan arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından basın açıklaması yapan Topbaş, İstanbul'da yapılan metro çalışmaları sırasında tarihe ışık tutacak önemli izlerin bulunduğuna dikkat çekti. 

Kadir Topbaş, kazı çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle metro istasyonu inşaasının gecikebileceğini de sözlerine ekledi.

17 Ağustos'ta rastlanılan buluntuların yaklaşık 6 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, buluntuların İstanbul Boğazı için de bir ilk olduğu belirtiliyor.


ulusal.com.tr
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