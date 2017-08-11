Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan başçavuş ile bir sivil hastanede şehit oldu.

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı öğrenildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."

Öte yandan sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.



Yaralanan asker ile sivil şehit oldu

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan başçavuş ile bir sivil hastanede şehit oldu.

İlçede bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasındaki sıcak temasta yaralanan başçavuş ile bir sivil tedavi gördükleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde şehit düştü.

Yaralı güvenlik personelinin ise tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

































