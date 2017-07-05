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Trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Alper'in eşi Yargıtay üyesi oldu

HSK Genel Kurulu, boşta bulunan 7 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Kazada hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper, eski HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran ve eski Ankara Başsavcısı Harun Kodalak Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Alper'in eşi Yargıtay üyesi oldu

HSK Genel Kurulu, boşta bulunan 7 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper, eski HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran ve eski Ankara Başsavcısı Harun Kodalak Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #HSK #harun kodalak #yargıtay #mustafa alper
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