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Trafikte acı bilanço: 4 günde 70 kişi öldü, 393 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı boyunca yaşanan trafik kazalarında bilanço kötü. Cuma akşamından itibaren bayram tatilinde yaşanan kazalarda 70 kişi hayatını kaybetti, 393 kişi yaralandı.

Trafikte acı bilanço: 4 günde 70 kişi öldü, 393 kişi yaralandı

Tüm uyarılara rağmen trafikten yine acı haberler geldi. 

Ramazan Bayramı boyunca yaşanan kazalarda toplam 70 kişi hayatını kaybetti, 393 kişi yaralandı.

Bayramın son gününde 9 kentte kaza meydana geldi. 

İzmir, Sakarya, Antalya, Kocaeli, Şanlıurfa, İstanbul, Adıyaman, Çorum, Erzincan ve Bursa'da yaşanan kazalarda 7 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

Cuma gününden bu yanaysa yurdun farklı illerinde yaşanan trafik kazalarında 63 kişi hayatını kaybetmiş, 354 kişi de yaralanmıştı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #trafik kazası #ramazan bayramı
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