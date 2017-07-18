İSTANBUL'u vuran sağanak yağmur, Edirne ve Tekirdağ'ın Çorlu, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çorlu'da 9 saatte metrekareye 77 kilo yağış düşerken, Saray İlçesi'nde belediyeden sel baskınlarına karşı dikkatli olunması anonsları yapıldı.

Tekirdağ'da gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar şemsiyeleriyle korunurken bazıları otobüs duraklarına sığındı. Sağanak yağmur nedeniyle adalara sefer yapan arabalı feribot seferlerine ara verildi. Kötü hava şartları nedeniyle Marmara Denizi açıklarında 15 kadar yerli ve yabancı gemi demir attı. Meteoroloji verilerine göre gün boyu devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle dikkatli olunması bildirilirken, gece yarısından itibaren Tekirdağ kent merkezinde metrekareye 67 kilo yağış düştüğü belirtili.



9 SAATTE 77 KİLO YAĞIŞ



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde dün geceden beri etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağmurun etkili olduğu ana arterler iş makineleri tıkanan logarları açmaya çalıştı. Çorlu Havaalimanı'nda yapılaması planlanan eğitim uçuşları sağanak yağış nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji verilerine göre Çorlu'da son 9 saatte metrekareye 77 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düştüğü ilçede, Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çetin Emeç Bulvarı, Hatip Mahallesi Hacı Hamam dere sokakta yoğun su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kalırken belediyeye ait iş makineleri ile su birikintileri temizlendi.



BELEDİYE UYARDI



Sağanak yağmur Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde de etkili oldu. Kemalpaşa Mahallesi ve Vize Caddesinde yoğun su taşkınları meydana gelirken, su basan bölgelerde belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Saray Belediyesi, sel baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyarı anonsları yaptı. Kapaklı İlçesi'nde sağanak yağış nedeniyle çok cadde ve sokak üzerinde su birikintileri oluştu. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



EDİRNE'DE BAZI YOLLAR KAPANDI



Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle bir çok cadde ve sokak göle döndü. Koca Sinan Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi, yoğun yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Hava sıcaklığının 19 dereceye düştüğü kentte yağmurun aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.