TRT Genel Müdürü Eren, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türk medyasının tarihi sınav verdiğini belirterek, "Medya büyük başarı gösterdi. Tüm kanallar demokrasi yanlısı, halk yanlısı ve darbe karşıtı bir tavır sergiledi." dedi.

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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İbn Haldun Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" kapsamında "Medya" başlıklı oturumda konuştu.



Manipülasyon ve dezenformasyon kavramlarına değinen Eren, medyanın manipülasyon faaliyetlerine örnek verirken şunları söyledi:

"2013'ten 15 Temmuz 2016'ya kadar yaşadığımız darbe girişimine giden yolda özellikle



Soruları da yanıtlayan Eren, 15 Temmuz gecesi TRT'de yaşananlara ve hissettiklerine yönelik sorular üzerine, o gece hissettiği şeyin üzüntü olduğunu anlattı.



"Medya büyük başarı gösterdi"



TRT World'un Türkiye'nin kendini dünyaya anlatması hedefi açısından önemli işlev üstlendiğini dile getiren Eren, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çok geç kalmış bir proje. TRT World'ü açtıktan sonra bir penetrasyon süreci var. En kolay ulaşma yöntemi dijital. Twitter, facebook hesaplarımızda çok güzel videolar paylaşıyoruz. Bunları yaptıkça Türkiye'nin makul bir dış politikası olduğu yurtdışında anlaşılır oluyor. Bu nedenle TRT World de kısa sürede hedef oldu. O gece basmalarının sebebi de kendi kafalarında, kimse aleyhte propaganda yapmayacaktı. Türk medyası tarihi sınav verdi, medya büyük başarı gösterdi. Türkiye'de, Türk medyasında , İbn Haldun Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" kapsamında "Medya" başlıklı oturumda konuştu.Manipülasyon ve dezenformasyon kavramlarına değinen Eren, medyanın manipülasyon faaliyetlerine örnek verirken şunları söyledi:"2013'ten 15 Temmuz 2016'ya kadar yaşadığımız darbe girişimine giden yolda özellikle FETÖ , manipülasyonu ve bunların araçlarını çok iyi kullandı. 17-25 Aralık sürecinde Türkiye kendi yolunda ilerlerken, seçilmiş hükümeti devirerek, Cumhurbaşkanımızı devre dışı bırakmayı amaçladıkları bir dönem var. FETÖ medyası seçilmiş hükümeti, yolsuzluk ve antidemokratik uygulamalarla, kavramlarla yaftaladı. Maalesef bu, dünyada da Türkiye'de de yankı buldu. 2014 başında MİT tırlarına yapılan baskın Türkiye'yi, Türkiye'deki demokratik iktidarı DEAŞ'a destek veriyor izlenimiyle yalnızlaştırma amacı gütmüştür."Soruları da yanıtlayan Eren, 15 Temmuz gecesi TRT'de yaşananlara ve hissettiklerine yönelik sorular üzerine, o gece hissettiği şeyin üzüntü olduğunu anlattı.TRT World'un Türkiye'nin kendini dünyaya anlatması hedefi açısından önemli işlev üstlendiğini dile getiren Eren, sözlerini şöyle tamamladı:"Çok geç kalmış bir proje. TRT World'ü açtıktan sonra bir penetrasyon süreci var. En kolay ulaşma yöntemi dijital. Twitter, facebook hesaplarımızda çok güzel videolar paylaşıyoruz. Bunları yaptıkça Türkiye'nin makul bir dış politikası olduğu yurtdışında anlaşılır oluyor. Bu nedenle TRT World de kısa sürede hedef oldu. O gece basmalarının sebebi de kendi kafalarında, kimse aleyhte propaganda yapmayacaktı. Türk medyası tarihi sınav verdi, medya büyük başarı gösterdi. Türkiye'de, Türk medyasında tüm kanallar , hepsi, demokrasi yanlısı halk yanlısı ve darbe karşıtı bir tavır sergiledi ."

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