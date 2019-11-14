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Trump'ı sıkıştıran soruyu soran Hilal Kaplan'a destek büyüyor

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısının soru-cevap bölümünde Sabah yazarı Hilal Kaplan'a, "Haber yaptığınıza emin misiniz?" demesi sosyal medyada gündem oldu.

GÜNDEM 14.11.2019, 11:58 14.11.2019, 13:55
Trump'ı sıkıştıran soruyu soran Hilal Kaplan'a destek büyüyor

Twitter üzerinde algı oluşturmak amacıyla organize hareket eden troller #GazeteciDediğin etiketi altında Hilal KaplanTrump'ın sözleriyle hedef aldı.

İLK TEPKİ VATAN PARTİSİ'NDEN

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sayın Hilal Kaplan'ın sorusu, ülkesini seven bir gazetecinin sorması gereken sorudur. Millî mevziden sorulmuştur. Tuhaf olan Kaplan'ın sorusunu geçiştiren Trump'ın nezaketsizliğini alkışlayanların olması.' ifadelerini kullandı.

ULUSAL KANAL'DAN HİLAL KAPLAN'A DESTEK

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir Türk gazetecinin yapması gerekeni yaptı. Sorulması gerekenleri gündeme getirdi. Tebrik edilmeyi hak ediyor. Bazı zavallılar kendisini eleştirerek Trump ile yan yana düşüyor. Yazık..." dedi.

TGB'DEN HİLAL KAPLAN'A DESTEK

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '#GazeteciDediğin ülkesinden yana taraf olur. Hilal Kaplan'ın hangi cümlesine karşısınız? Mazlum Kobani'nin düzenlediği saldırıları, Trump'ın yüzüne vurmasından mı rahatsızsınız? Tebrikler Hilal Kaplan' dedi.

HİLAL KAPLAN NE SORMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye saatiyle gece yarısı ABD Başkanı Donald Trump'la kameraların karşısına geçti.

İki lider, açıklama yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikalı gazetecilerin ardından Trump, Türk heyetine dönerek; "Türkiye'den arkadaş canlısı bir gazeteci. Arkadaş canlısı lütfen. Burada onlardan çok yok." dedi ve Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'a söz verdi.

Kaplan, Donald Trump'a şu soruyu yöneltti; "Obama'nın kusurlu dış politikalarını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD'yi terörist gruplara ortak ettirmekti. PKK ve Suriye'de YPG. Siz bunun ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ancak, siz aynı zamanda YPG'nin sözde liderini Beyaz Saray'a davet ettiniz. İsmi Mazlum Kobani. Ve bu kişi Türkiye'de en az 18 terörist saldırıdan sorumlu, bu saldırılarda 184 askerin ve 48 sivilin ölümüne sebep oldu. Bugünkü toplantıdan sonra, hala onu Beyaz Saray'a çağırmayı düşünüyor musunuz? Ki böyle bir şey Türkiye toplumu için son derece gücendirici ve kırıcı olur. Teşekkürler."

Trump ise Kaplan’a cevabında Kobani ile ‘iyi bir görüşme’ gerçekleştirdiklerini ifade etti ve ABD’nin hem onunla hem Erdoğan’la ‘çok yakın çalıştığını’ belirtti. Trump "Şimdi Başkan'a bir soru sorabilirsin. Aynı gazeteci. Gazeteci olduğuna emin misin? Türkiye hükümeti adına çalışıyor olmayasın, bu sorudan sonra." ifadelerini kullandı.

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