Trump'ın hadsiz Tweet'ine Perinçek'ten cevap

Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek'in ABD Başkanı Donald Trump'a Twittter'dan verdiği cevabın yankıları sürüyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Trump'ın "Türk ekonomisini mahvederiz" paylaşımına, "MahvolursunTrump" etiketiyle cevap vermişti.



"MahvolursunTrump" etiketi, Türkiye Gündemi listesine girdi. Ancak Twitter yönetimi otomatik sisteme müdahale ederek "MahvolursunTrump" etiketini trend listesinden kaldırdı.

ABD'li internet haber sitesi Breitbart, Twitter yönetiminin etiketi trend listesine aldığı için özür dilediğini yazdı.

Twitter sözcüsü MahvolursunTrump etiketinin trendlerde görünmemesi gerektiğini ifade etti. Hata için özgün olduklarını belirtti. Etiketin trende girmesini engellediklerini söyledi.

ABD'li haber sitesi, Trump'ın paylaşımının ardından solcu milliyetçi Vatan Partisi Genel Başkanı Türk politikacı Doğu Perinçek'in Trump'a MahvolursunTrump etiketiyle cevap verdiğini ve bunun ardından etiketin trend olduğunu kaydetti.

Haberde "MahvolursunTrump" etiketi "Trump'a Ölüm" olarak tercüme edildi.

Twitter'ın etikete müdahale etmesinin yankıları sürüyor. Breitbart'ın ardından ABD'li Washington Times ve İngiliz Daily Mail de haberi okuyucularıyla paylaştı.

İngiliz haber sitesi Perinçek'in "MahvolursunTrump" etiketiyle paylaşım yapmasının ardından 6 binin üzerinde kullanıcının aynı etiketle mesaj paylaştığı bilgisini verdi.

Twitter ve Facebook gibi ABD menşeli sosyal medya platformları özellikle halk hareketlerinde toplum mühendisliği ve algı operasyonları için kullanıldığı iddia ediliyor.

Mahvolursun etiketi de bu algı operatörlüğünün nasıl işlediğini bir kez daha gösterdi.



ulusal.com.tr