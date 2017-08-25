Amerika Başkanı Donald Trump'ın iadesini istediği papaz Andrew Brunson, tutuklandı. İzmir'deki Diriliş Kilisesi papazı Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson, casusluk ve darbeyle suçlanıyor

Amerika Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, İzmir'de gözaltına alınan Diriliş Kilisesi papazı Andrew Craig Brunson'un iadesini istemişti. Trump'ın "iade edilsin" dediği o papaz tutuklandı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 1 yıldır yaptığı araştırma üzerine bir rapor hazırladı. Rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.



Papaz Brunson faaliyetleri ve FETÖ irtibatları konusunda tanıklar ve gizli tanıklar ifade verdi. Yeni deliller ışığında, cezaevindeki papaz Brunson, büyük güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.



Güvenlik gerekçesi ile gizlilik içinde yürütülen süreçte, papaz Brunson'un yanında avukatı Tuğba Aydın bulundu. Savcılık sorgusunun ardından İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan papaz Brunson'a "askeri ve siyasi casusluk" ile "darbe" suçlamaları yöneltildi.



Suçlamaları kabul etmeyen papaz Brunson ise ifadesinde, "Ben İsa mesihi savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiç bir İslami hareketi asla desteklemem. Hayatımda da tanıdığım hiç bir FETÖ'cü yoktur" dedi.



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