Trump'ın tehdit içerikli mektubu iade edildi

Trump'ın, Azil sürecinin başladığı gün Beyaz Saray kritik bir zirveye ev sahipliği yaptığı.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, birçok konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.



Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantı da sona erdi. Sıra açıklamalara geldi. 17 Ekim'de ABD ve Türkiye arasında PKK'lıların çekilmesi için 120 saat üzerine mutbakata varılmıştı. Ancak istenilen olmadı. Görüşmede bu konu öncelikli olarak ele alındı.

PKK ele başlarından Mazlum Kobani'nin iadesi gündeme geldi. Erdoğan CIA belgelerini Trump'a ilettiğini açıkladı. FETÖ elebaşının iadesi de unutulmadı.

Barış Pınarı Harekatı Başlamadan Trump, Erdoğan'a tehdit içerikli mektup göndermiş, PKK'lılarla görüşmesini istemişti. Zirvede mektup Trump'a geri verildi.

Konuşulan bir diğer konuda S-400 ve F-35'lerdeki süreç oldu. Türkiye S 400'lerden geri adım atmadı.

Erdoğan'a Oval Ofiste ABD'li bir senatörün, "Kürtler ABD ile birlikte düşmanlarımıza karşı savaştılar. Türkiye'nin onlara karşı saldırı yapmasını istemiyoruz" sözüne Erdoğan, sert yanıt verdi.

Kaçamak yanıtlar ve kritik konulara çok değinmeyen Trump'a Kürtlere yönelik politikaları soruldu. ABD başkanı Kürtlerle çalışmaya devam edeceğiz yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PKK'dır" dedi.

Trump, Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonuna da değindi.

Trump, Türkiye'nin sığınmacı krizindeki rolü hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Birliğinin Türkiye'yi yanlız bıraktığını söyledi.



ulusal.com.tr