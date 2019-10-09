Trump'tan PKK itirafı
Amerika Başkanı Donald Trump, "PKK Türkiye'nin düşmanıdır, yıllardır mücadele ediyorlar" açıklaması yaptı. Trump, Suriye ile ilgili geri çekilme kararının doğru olduğunu söylerek, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti. Başkan Obama’nın PKK ile anlaşma yapması büyük hataydı." dedi.
GÜNDEM 09.10.2019, 23:23 10.10.2019, 15:02
PKK itirafı yaptı, eski Amerika Başkanı Barack Obama'yı suçladı. Amerika Başkanı Donald Trump Barış Harekatı ile ilgili konuştu.
İşte bu konuşmasıyla YPG için doğrudan PKK ifadesini kullandı Trump. ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi. "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.
Trump, PKK'ya desteklerini anlattı, "Kürtlere inanılmaz derecede büyük miktarda silah ve mühimmat anlamında para harcadık." değerlendirmesini yaptı. Amerika Başkanı tehdit dilinden ise vazgeçmedi.
ulusal.com.tr
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