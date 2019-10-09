Trump'tan PKK itirafı

PKK itirafı yaptı, eski Amerika Başkanı Barack Obama'yı suçladı. Amerika Başkanı Donald Trump Barış Harekatı ile ilgili konuştu.



İşte bu konuşmasıyla YPG için doğrudan PKK ifadesini kullandı Trump. ABD'nin Ortadoğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi. "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.



Trump, PKK'ya desteklerini anlattı, "Kürtlere inanılmaz derecede büyük miktarda silah ve mühimmat anlamında para harcadık." değerlendirmesini yaptı. Amerika Başkanı tehdit dilinden ise vazgeçmedi.

ulusal.com.tr





