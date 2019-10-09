Trump tehdit dozunu arttırdı

Amerikan Başkanı Trump Türkiye'ye karşı tehdit dozunu arttırdı. İki gün önce Türkiye ekonomisini mahvederiz diyen Trump, dün de PKK'lılara "özel ve müthiş savaşçılar" dedi. Amerikan başkanı "Kürtler" diye tanımladığı PKK güçlerine finansal ve silah yardımına devam edeceklerini vurgulayarak Türkiye ekonomisini yıkma iddiasında bulundu.

GÜNDEM 09.10.2019, 14:38

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan dün yeni bir açıklama yaptı. Amerikan başkanı şu ifadeleri kullandı;

"Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde  Kürtleri terk etmiyoruz, onlar özel insanlar ve müthiş savaşçılar. Aynı zamanda NATO müttefikimiz ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de çok iyi." 

Trump Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu öne sürdükten sonra da Fırat Pınarı operasyonu hakkında şu yorumu yaptı;

"Türkiye, Suriye'nin o bölgesinde sadece 50 askerimiz olduğunu ve o kişileri çoktan geri çektiğimizi anlıyor."

Amerikan başkanı daha önce yaptığı ekonomik tehdidi de genişletti; "Türkiye, zorunlu olmayan ya da gereksiz herhangi bir savaşa girerse bunun, ekonomisi ve kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etkisi olur" dedi. Başkan Trump ayrıca PKK/PYD'ye, finansal olarak ve silah bakımından yardım ettiklerini söyledi. 

ulusal.com.tr

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