Trump tehdit dozunu arttırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan dün yeni bir açıklama yaptı. Amerikan başkanı şu ifadeleri kullandı;



"Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde Kürtleri terk etmiyoruz, onlar özel insanlar ve müthiş savaşçılar. Aynı zamanda NATO müttefikimiz ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de çok iyi."



Trump Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu öne sürdükten sonra da Fırat Pınarı operasyonu hakkında şu yorumu yaptı;



"Türkiye, Suriye'nin o bölgesinde sadece 50 askerimiz olduğunu ve o kişileri çoktan geri çektiğimizi anlıyor."



Amerikan başkanı daha önce yaptığı ekonomik tehdidi de genişletti; "Türkiye, zorunlu olmayan ya da gereksiz herhangi bir savaşa girerse bunun, ekonomisi ve kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etkisi olur" dedi. Başkan Trump ayrıca PKK/PYD'ye, finansal olarak ve silah bakımından yardım ettiklerini söyledi.

ulusal.com.tr