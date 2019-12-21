Trump Türkiye karşıtı yasayı onayladı

ABD'nin 2020 Savunma Bütçesi yasasına eklenen Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası, Donald Trump tarafından onaylandı. Yasa Türkiye karşıtı tespitler ve kararları ile dikkat çekiyor.

Yasada ABD'nin Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail ile Doğu Akdeniz'deki işbirliğine vurgu yapılıyor. İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi ile Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliğini kolaylaştırmak için ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması öngörülüyor.

ABD'nin müttefikleri arasında enerji güvenliğini sağlaması gerektiği kaydedilen yasada, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltacak Güney Hattı ve Adriyatik Boru Hattı'nın inşasının önemine dikkat çekiliyor.

Türkiye'nin adada 40 bin askerinin bulunduğu aktarılan yasada, ABD'nin ambargosundan dolayı Rumlar'ın Rusya ve başka ülkelerden silah aldığı ve bunun ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtiliyor. 1987'den bu yana uygulanan silah ambargosunun şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor.

Yasada sadece ambargonun kaldırılması yok. Aynı zamanda Yunanistan'a ve Rum Kesimi'ne "dış askeri finansman" olarak para aktarılması da yer alan diğer maddelerden.

Trump'ın onayladığı yasada, Rum Kesimi'nin sözde münhasır ekonomik bölgesine ve Yunanistan'ın hava sahasına ilişkin herhangi bir "müdahalenin" ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili mekanizmalarca tespit ve rapor edilmesi de yer alıyor.

Yasa aslında Atlantik Cephesi ile Türkiye arasındaki çelişkilerin ne derece derinleştiğini ortaya koyuyor. Türkiye Mavi Vatanını ve haklarını koruma kararlılığı gösterdikçe karşı cephe Türkiye karşıtı faaliyetlerine hız veriyor. Yeni yasalar ve anlaşmalarla Akdeniz'de Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılıyor.

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