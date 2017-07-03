Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Turmp'a, Washington'daki olaylar nedeniyle tutuklanan Türklerin durumunu sordu. Erdoğan, olumlu bir adım atılmasını istedi. Trump ise "ilgileneceğim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Turmp ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'da tutuklu olan Türkleri de gündeme getirdiği gündeme geldi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Erdoğan, Trump ile görüşmesinde Washington'daki olaylar nedeniyle tutuklanan Türklerin durumunu gündeme getirdi.



Trump ise Erdoğan'a "Bu konuyla kendim ilgileneceğim" yanıtı verdi.



Erdoğan'ın son Amerika ziyareti sırasında, terör örgütü PKK yandaşlarıyla Türk vatandaşları arasında arbede yaşanmıştı. Olaylardan sonra iki Türk tutuklanmıştı.



ulusal.com.tr