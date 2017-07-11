Mardin'de 8, Hakkari'de 3 ve Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 3 olmak üzere toplamda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 10 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulunuldu.



Yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden operasyonda, tespit edilen bir mağara içerisinde; bir adet M-16 piyade tüfeği ile 201 adet fişeği ve iki adet el bombası ele geçirildi, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.



Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir adet tabanca, 75 kg amonyum nitrat ve muhtelif malzeme ele geçirildi, tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.



Kızıltepe'de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve bir adet av tüfeği ele geçirildi, bölücü terör örgütü iş birlikçisi bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 79 adet 12,7 mm uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 100 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Mardin'in Dargeçit ilçesinde icra edilen hava destekli operasyonda; üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında sekiz terörist etkisiz hale getirildi.



Hakkari Merkez Kırıkdağ bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda; üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında üç terörist etkisiz hale getirildi.



Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edildi, üç terörist etkisiz hale getirildi.



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