Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 22 Haziran 2017 günü saat 08.00’de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Katar Doha’ya intikali tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında hukuki düzenlemeler yapıldığını belirtti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak 22 Haziran 2017 günü saat 08.00'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikali tamamlandı.



Ayrıca açıklamada, bundan sonra da faaliyetlerin planlandığı şekilde uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.



Açıklama şu şekilde:



Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00’de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.



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