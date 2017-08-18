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TSK: 58 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK: 58 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #terörle mücadele
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