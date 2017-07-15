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TSK açıkladı: 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan altı bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

TSK açıkladı: 6 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 14 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgi verdi.

Bilgilere göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik kuvvetlerince icra edilen arazi aramasında, altı adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, mutfak tüpü ve 25 kg amonyum nitrat ile güçlendirilmiş üç adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan altı bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Irak'ın kuzeyinde, Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki Karakol/Üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında dört terörist etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #şırnak #silopi
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