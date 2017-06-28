Türk Silahlı Kuvvetleri, obüs toplarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin kırsalındaki terör örgütü YPG mevzilerini bombalıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis sınırından, terör örgütü YPG'nin elindeki Afrin kenti kırsalındaki örgütün mevzilerini obüs toplarıyla bombalıyor.



Sputnik'in haberine göre, TSK bombardımanı saat 22:30 sularında başlatırken, şimdiye kadar 20 civarında top atışının gerçekleştiği öğrenildi.



PYD'NİN AÇTIĞI ATEŞE KARŞILIK VERİLDİ

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD/YPG bölgesinden Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekleriyle bir süre yoğun atış yapıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk topçusu radar tespit sistemleri ile atışın yapıldığı yeri belirledi.



Radar sistemlerinin tespit ettiği koordinatlara 20’den fazla atış yapıldı.



ulusal.com.tr