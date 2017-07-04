Kilis'in karşısındaki Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden Türkiye tarafına akşam saatlerinde taciz ateşi açıldı.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı'ndan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, angajman kuralları çerçevesinde Kilis'te konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla misliyle ateş altına alındı.



Kilis'in karşısındaki terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden Türkiye tarafına akşam saatlerinde taciz ateşi açıldı.



Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı.



Belirlenen hedefler, fırtına ve obüslerle misliyle ateş altına alındı.



Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyuldu.