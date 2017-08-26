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TSK, Afrin'deki ABD/YPG koridorunu vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük taarruzun yıl dönümünde ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği koridoru vurdu. Sınır birlikleri terör örgütü PKK/YPG ile örgütün Afrin'deki mevzilerini vurdu. ÖSO'ya bağlı birlikler de YPG'ye operasyon başlattı

TSK, Afrin'deki ABD/YPG koridorunu vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin Afrin'de bulunan mevzilerini vurdu.

Kilis sınırında konuşlu topçu birlikleri terör örgütünün ABD himayesinde kurmaya çalıştığı Afrin koridorunu obüslerle ateş altına aldı.

Büyük taarruzun yıldönümünde, Afrin kırsalı ve Marenez bölgesindeki terör mevzilerine çok sayıda atış yapıldı. Top sesleri, Kilis kent merkezinden de duyuldu.

ÖSO'ya bağlı birlikler de karadan terör örgütü PYD'ye yönelik operasyon başlattı. Azez kırsalında ÖSO ile teröristler arasında çatışma yaşandı.

Bu arada Kilis sınır hattında güvenlik önlemleri arttırılırken karakollara askeri sevkiyat yapıldı. Çevre illerden götürülen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları sınır birliklerine konuşlandırıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #afrin #abd #YPG
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