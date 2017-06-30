Gözler, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun son halkası olan Afrin'e çevirilmiş durumda. Son dönemde teröristlerin kontrolündeki bölgeden El Bab'a yönelik saldırılar arttı. Türkiye hem Fırat Kalkanı ile temizlenen bölgenin güvenliğini sağlamak hem Afrin'deki terör örgütü PYD varlığını bertaraf etmek için hazırlık yapıyor. Sınırda konuşlu tankların namluları Afrin'e çevrilirken Ankara diplomatik çalışmalara hız verdi. Hatay sınırında bulunan Afrin, İdlib'in güvenliği için de kritik öneme sahip.