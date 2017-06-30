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TSK, Afrin kırsalındaki terör örgütü YPG mevzilerini vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), obüs toplarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin kırsalındaki terör örgütü YPG mevzilerini vuruyor

TSK, Afrin kırsalındaki terör örgütü YPG mevzilerini vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), obüs toplarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin kırsalındaki terör örgütü YPG mevzilerini bombalıyor. 

TSK, bombardımanı bugün saat 12:40 sularında başlatırken, şimdiye kadar 8 civarında top atışının gerçekleştiği öğrenildi. 

Öte yandan sınırda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınıra askeri sevkiyat yapıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #afrin #YPG
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