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TSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Zekai Aksakallı sürprizi

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu. Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneralliğe terfi ettirilen Arif Çetin atandı.

TSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Zekai Aksakallı sürprizi

Resmi gazete’de yayımlanan general atamalarına göre, Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneralliğe terfi ettirilen Arif Çetin, Donanma Komutanlığına Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, 2. Kolordu Komutanlığına Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı atandı. 

İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığına Orgeneralliğe terfi ettirilen Arif Çetin atandı.

Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #zekai aksakallı #atama #tsk #gazete #jandarma #genelkurmay #Resmi Gazete #Milli Savunma Bakanlığı
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