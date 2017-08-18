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TSK, Celâl Şengör'ü çağırdı

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı köşesinde Prof. Dr. Celâl Şengör’ün, 18 yıldır yaptığı uyarıları sadece Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın ciddiye alıp Şengör'ün çağırdığını yazdı.

TSK, Celâl Şengör'ü çağırdı

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı köşesinde Prof. Dr. Celâl Şengör’ün, 18 yıldır yaptığı uyarıları sadece Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın ciddiye alıp Şengör'ün çağırdığını yazdı.

Altaylı köşesinde şöyle yazdı:

"Celal Şengör’ün,'Önlem almazsak, hazırlanmazsak, yapı stokumuzu depreme hazır hale getirmezsek, bilime sırt çevirirsek büyük İstanbul depreminde yüz binlerce insan ölebilir ve Türkiye bağımsızlığını kaybedebilir' diye 18 yıldır yaptığı uyarıya bir tek kurum, 'Bize bir anlat bakalım' demiş.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK).

Henüz daha kumpas davaları açılmadığı, Balyoz ve Ergenekon’la TSK’nın içi boşaltılmadığı, FETÖ’cüler kontrolü ele alamadığı için o sıralarda sadece TSK Şengör’ü ve başka bilim adamlarını davet edip 'Anlatın bakalım neler olacak. Nasıl önlem almalıyız?' diye sormuş."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #celal şengör #Türk Silahlı Kuvvetleri
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