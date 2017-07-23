Darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürütülen FETÖ ile mücadele kapsamında general ve amiral sayısı 326'dan 196'ya düştü. Personel eksikliğine karşı ise subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş olmak üzere 13 bin 125 personel alındı.

Darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ihraçların ardından general ve amiral sayısı 326'dan 196'ya düştü.



TSK'da geçen yıl temmuz ayında 326 general - amiral görev yapıyordu. FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu belirlenen general ve amiraller ordudan ihraç edildi. Bunun yanı sıra bazı üst rütbeli subaylar emekliye ayrılınca general - amiral sayısı 196'ya geriledi. Böylece TSK'daki orgeneral/amiral sayısı geçen yıla göre yüzde 40 oranında azaldı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişi öncesinde 10 orgeneral, 23 korgeneral, 50 tümgeneral ve 115 tuğgeneral olmak üzere 198 general görevde bulunuyordu. Darbe girişiminin ardından orgeneral sayısı 7, korgeneral sayısı 14, tümgeneral sayısı 21, tuğgeneral sayısı da 76'ya düştü.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral sayısı 5'e yükselirken, tümamiral sayısı 6, tuğamiral sayısı 21'e düştü. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 2 orgeneral, 6 korgeneral, 3 tümgeneral ve 33 tuğgeneral görev yapıyor.



Subay sayısında da darbe girişiminin ardından düşüş yaşandı. 32 bin 189 olan subay sayısı ihraç ve emekliliklerin ardından yüzde 23 azalarak 24 bin 705'e geriledi. Astsubay sayısı da aynı dönemde 68 bin 978'den 62 bin 781'e düşerek yüzde 9 geriledi.



Personel açığı ise yedek subay ve sözleşmeli er/erbaş sayısının artırılmasıyla giderilmeye çalışıldı. 5 bin 792 olan yedek subay sayısı yüzde 51 artırılarak 8 bin 736'a çıkarıldı. Sözleşmeli erbaş ve er sayısı da 13 bin 88'den 16 bin 743'e yükseltildi. Artış yüzde 28 olarak belirlendi.



Ordunun acil personel ihtiyacını karşılamak üzere subay, astsubay, sözleşmeli er ve uzman erbaş olmak üzere 13 bin 125 personel alımı yapıldı.







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