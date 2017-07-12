FETÖ'cü darbe kalkışmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 150'si general ve amiral seviyesinde yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi. Soruşturmalar kapsamında 786 personel ise geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Geri püskürtülen darbe kalkışmasının yıldönümüne sayılı günler kala, FETÖ ile bağlantılı oldukları için TSK'dan ihraç edilen örgüt üyesi sayısı 8 bini buldu.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları verilerine göre, darbe girişimi sonrası Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden çok sayıda personel ihraç edildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen personel sayısı 4 bin 801 oldu. Bunların 87'si general, 2 bin 538'i subay, bin 16'sı astsubay, bin 87'si uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er, 73'ü ise memur/işçi statüsünde.



Kara Kuvvetlerinde görevli 140 personel ise geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.



Deniz Kuvvetlerinde ihraç edilen amiral sayısı 31 oldu. Bunun yanı sıra 646'sı subay, 368'i astsubay, 30'u uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er ve 27'si memur/işçi olmak üzere bin 102 personelin ilişiği kesildi. 121'i subay 231 personelde görevden uzaklaştırıldı.



Hava Kuvvetlerinden ise 32'si general, bin 103'ü subay, 536'sı astsubay, 55'i uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er, 26'sı memur/işçi, bin 752 personel ihraç edildi. 415 personelde geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.



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