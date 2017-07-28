Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 27 Temmuz günü, keşif ve gözetleme araçlarıyla, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının düzenlediği hava harekatıyla bu teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK açıklamasında ayrıca, bölgedeki teröristler tarafından kullanılan 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 Doçka silahının da imha edildiği kaydedildi.
Irak'ın kuzeyinde, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 27 Temmuz günü, keşif ve gözetleme araçlarıyla, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.
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