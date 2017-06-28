TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
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TSK'dan Azez açıklaması

TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı Azez meskun mahalli güneyi Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde doçka silahı ile yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildiği bildirildi.

TSK'dan Azez açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı Azez meskun mahalli güneyindeki Maranaz bölgesin bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde taciz atışları yapıldığı bildirildi.

Doçka silahı ile yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi.

Bu arada verilen bilgilere göre, tespit edilen hedefler imha edildi ve teröristler etkisiz hale getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #azez #öso #pyd #YPG #pkk
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