TSK, Hakkari Yüksekova, Çukurca, Van Çaldıran ve Mardin Dargeçit'te meydana gelen olaylar ilgili bilgilendirmede bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında askeri birliklere silahlı saldırı hazıurlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.



Hava harekatı sonucunda iki barına ve bir silah mevzii imha edildi. Ayrıca harekatta dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Ek olarak görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.



Bugün Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Van'ın Çaldıran ilçesi bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda Çukurca'da bir asker ve Çaldıran'da da bir güvenlik korucunun yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yaralanan güvenlik korucusunun hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.



TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman güvenlik korucumuza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.



MARDİN KIRSALINA HAVA HAREKATI



Dün Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatından kaçabilen iki bölücü terör örgütü mensubu keşif ve gözetleme vasıtaları ile Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında tespit edildi. İki terörist icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildi.



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