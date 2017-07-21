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TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon: Dokuz terörist öldürüldü

​Türk Silahlı Kuvvetlerince dün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında dokuz PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon: Dokuz terörist öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetlerince dün öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında dokuz PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda bir Doçka uçaksavar silah mevzii ve bir barınak imha edildi.

Açıklamada, "Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #mehmetçik #Türk Silahlı Kuvvetleri
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