Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 4 hedef imha edildi.Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, sabah saatlerinde Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedef imha edildi.
Görevini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 4 hedef imha edildi
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