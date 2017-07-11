Türk savaş uçakları, bir kez daha Hakkari ve Mardin kırsalındaki PKK hedeflerini vurdu. Toplam 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığı Mardin ve Hakkari kırsalına hava harekatı yapıldığını açıkladı.



Mardin Dargeçit kırsalında saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi. Türk savaş uçakları anında havalandı, bölge ateş altına alındı. 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



2 silah mevzii de havaya uçuruldu.



Hakkâri kırsalındaki PKK hedefleri de tam on ikiden vuruldu. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.



1 mağara da özel mühimmat kullanılarak imha edildi.



ulusal.com.tr