Genelkurmay Başkanlığı Mardin ve Hakkari kırsalına hava harekatı yapıldığını açıkladı.
Mardin Dargeçit kırsalında saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edildi. Türk savaş uçakları anında havalandı, bölge ateş altına alındı. 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
2 silah mevzii de havaya uçuruldu.
Hakkâri kırsalındaki PKK hedefleri de tam on ikiden vuruldu. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.
1 mağara da özel mühimmat kullanılarak imha edildi.
ulusal.com.tr
Türk savaş uçakları, bir kez daha Hakkari ve Mardin kırsalındaki PKK hedeflerini vurdu. Toplam 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı Mardin ve Hakkari kırsalına hava harekatı yapıldığını açıkladı.
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