TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Mare bölgesine dair bilgilendirmede bulundu. Verilen bilgilere göre, sivil hayatın tekrar canlandığı bölgede terör örgütü PYD/YPG/PKK silahlarla atış yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü IŞİD'den arındırılıp, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO kuvvetleri kontrolüne geçmesiyle sivil hayatın tekrar canlandığı, normale döndüğü, Suriyeli vatandaşların güvenle ikamet etmeye başladığı Mare bölgesine son dönemde PYD/YPG/PKK terör örgütü mensupları tarafından havan ve benzeri silahlarla atışlar yapıldığı bilgisi paylaşıldı.







Bölgeden alınan bilgilere göre PYD/YPG/PKK terör örgütü tarafından yapılan bu saldırılar neticesinde normale dönen sivil hayatın sekteye uğradığı, Suriyeli vatandaşların zarar gördüğü ve örgütün kadın çocuk demeden insan hayatını hiçe sayarak çok sayıda sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine, yaralanmasına sebep olduğu biliniyor.







ÖSO HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PYD/YPG/PKK terör örgütünce yapılan taciz ve saldırılara misliyle mukabele edildi ve edilmeye devam ediliyor.







TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, "Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başından bu yana birinci önceliğimiz sivillerin güvenliğidir. Bu kapsamda gerçekleştirilen harekât doğrultusunda öncelikle bölge halkının güvenliği göz önünde bulundurulmakta ve sivillerin zarar görmemesi için tarafımızdan desteklenen ÖSO unsurlarınca her türlü tedbir alınmaktadır." denildi.







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