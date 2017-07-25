TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
İlker Başbuğ'dan flash bellek açıklaması
İlker Başbuğ'dan flash bellek açıklaması
Korkutan açıklama: Sonuç iyi olmayacak
Korkutan açıklama: Sonuç iyi olmayacak
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi

TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 9 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #zap
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Şişli’de temizlik işçileri iş bıraktı: Çöpler ortada kaldı!
Sonraki Haber
Muğla'da deprem (25 Temmuz son depremler)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.