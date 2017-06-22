Genelkurmay Başkanlığı resmi YouTube hesabında 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 kahraman asker ile birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına video yayınlandı.

Genelkurmay Başkanlığı resmi YouTube hesabında 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 kahraman asker ile birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına video yayınlandı.



Hesapta şu ifadelere yer verildi:



Tümg. Aydoğan AYDIN 1987 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Özel Kuvvetler’de tim ve tabur komutanlığı görevlerini icra etti. Irak kuzeyine operasyonların çoğunda yer aldı. 1997-1998 yıllarında Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında tim komutanıyken bir ara kendisinden ve timinden irtibat kesilmişti. Ümitler kesilmişti ki bir anda timiyle çemberi yararak ve PKK’lı hainlerden birçoğunu etkisiz hale getirerek geri gelmişti. Şehidimiz Tümen Komutanı Tümg. Aydoğan AYDIN Kayseri Komando Tugay Komutanlığı esnasında hiç Kayseri’de kalamadı desek yeridir. Cizre’deydi, Diyarbakır SUR’daydı, Mardin Nusaybin’deydi, İKİYAKALAR Dağlarındaydı . Şerefsiz hainleri kazdıkları çukurlarına gömmüştü, kahraman silah arkadaşlarıyla beraber. O ve kahraman silah arkadaşları her yerdeydi. İKİYAKALAR Dağlarında ve KATO’da ve daha bir çok belalı bölgede destan yazdı.İKİYAKALAR Dağları bölgesinde 2015 yılında yürütülen operasyonların tamamında Tugayının birlikleri ile beraber kahramanca mücadele etti. Karda soğukta, yağmurda geçti hayatları. Hiç yılmadı, morali hep yüksekti. O’nun tek derdi vardı, VATANI… Mekanınız Cennet olsun. Allah senden ve kahraman silah arkadaşlarından razı olsun...



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