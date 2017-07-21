Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir hafta içinde gerçekleştirilen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı yürütülen Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin son bir hafta içindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu.



Buna göre Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geride kalan hafta içerisinde (13-20 Temmuz 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Mardin Nusaybin, Artuklu, Ömerli, Şırnak Beytüşşebap, Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak Beytüşşebap - Faraşin Bölgesi, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Silvan, Kulp, Batman Hasankeyf, Sason, Erzurum, Karayazı, Van, Gürpınar ve Siirt Pervari bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildi.

“Biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi”



İcra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler içerisinde; gri listede yer alan Baver (K) Kasım Yanık ve Ağrı Doğubayazıt Eli köyü sözde bölge sorumlusu Murat Bazid (K) Ahmet Acar ile yeşil listede yer alan; sözde Garzan Eyaleti 5’li yürütmede görevli (aynı zamanda Hizan sorumlusu) Kia Koçer (K), Ali Ulaş ve Taylan (K) Ferit Polat Sözde Kuzey (Kars) alan sorumlusu (06 Temmuz 2017 tarihinde Kars’ta yapılan hava harekatıyla) etkisiz hale getirildi.



“Teröristlerce kullanılan çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi”



Açıklamada teröristlere ait 17 adet piyade tüfeği, 2 adet makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar, 1 adet av tüfeği olmak üzere toplam 21 adet silah ve 30 kg plastik patlayıcı, 696 kg amonyum nitrat, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 13 adet el bombası, 2 adet mayın, 51 adet fünye, 52 adet tüp, bin 237 adedi Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık bin 939 adet hafif silah mühimmatı, 324 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet top mermisi, 1 adet el dürbünü, 3 adet telsiz, 32 adet şarjör ve çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan kablonun ele geçirildiği kaydedildi.

19 adet EYP’nin tespit edilerek imha edildiğinin ifade edildiği açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 16 sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.



BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 43 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirilirken, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 207 kişi yakalandı.



“1 asker şehit oldu, 26 asker yaralandı”

13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 26 askerin yaralandığı açıklandı.

BTÖ’nün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerinin, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildiği, hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 5 bin 207 kişinin yakalandığı ve bol miktarda kaçak sigaranın da ele geçirildiği belirtildi.

“Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15



2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı”

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği de bilgilendirmede yer aldı.



Açıklamada özellikle bu hafta içinde, gerçekleştirilen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında bölücü terör örgütünün elemanlarının önemli bir bölümünü yitirdiği, yeni katılımların azalması nedeniyle bu kayıplarını da yeterli şekilde tamamlayamayan PKK’nın, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü ifade edildi.