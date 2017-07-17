KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez kentinin güneyindeki Ayn Daknah köyü yakınlarında Özgür Suriye Ordusu unsurları ile terör örgütü YPG arasında çatışma çıktı.
Devam eden çatışmalar sırasında meydana gelen patlamaların ardından yükselen dumanlar Kilis tarafından da görülmeye başladı.
YPG VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez'in Mare bölgesinden terör örgütü PYD tarafından yapılan silahlı saldırıya topçu birlikleriyle karşılık verdi.
Yapılan top atışları sonrası bölgeden yükselen dumanlar da Kilis sınırından görülüyor.
ulusal.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez'in Mare bölgesinden terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından yapılan silahlı saldırıya topçu birlikleriyle karşılık verdi. Yapılan top atışları sonrası bölgeden yükselen dumanlar Kilis sınırından da görülüyor.
KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez kentinin güneyindeki Ayn Daknah köyü yakınlarında Özgür Suriye Ordusu unsurları ile terör örgütü YPG arasında çatışma çıktı.
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